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10:08 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Волгодонске на скользкой дороге произошла авария с пострадавшим

В Волгодонске парень пострадал в ДТП на скользкой дороге.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла 11 декабря около 22:00.

В Тот вечер 18-летний водитель «Дэу Нексии» двигался по улице Морской. На повороте на улицу 30 лет победы он не сбавил вовремя скорость, и легковушку занесло. Машина влетела в столб левой стороной. Удар пришелся на водительскую дверь.

— В результате ДТП пострадал 18-летний парень. Его с травмами доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.

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