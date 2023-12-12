10:08 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Волгодонске на скользкой дороге произошла авария с пострадавшим
В Волгодонске парень пострадал в ДТП на скользкой дороге.
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Авария произошла 11 декабря около 22:00.
В Тот вечер 18-летний водитель «Дэу Нексии» двигался по улице Морской. На повороте на улицу 30 лет победы он не сбавил вовремя скорость, и легковушку занесло. Машина влетела в столб левой стороной. Удар пришелся на водительскую дверь.
— В результате ДТП пострадал 18-летний парень. Его с травмами доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.