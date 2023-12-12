10:39 (мск), источник: Комсомольская правда
«Союзмультфильм» подал в суд на нижегородский «Парк имени 1 Мая»
Сумма исковых требований составляет 80 тысяч рублей.
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Киностудия «Союзмультфильм» подала в суд на «Парк имени 1 Мая» в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.
Исковое заявление было подано 8 декабря. Киностудия требует с «Парка имени 1 Мая» 80 тысяч рублей. Когда пройдет слушание по рассмотрению иска пока неизвестно.
Ранее мы сообщали о том, что школьники из Нижегородской области смогли поработать на студии «Союзмультфильм». Ребята создали авторский мультфильм «Про морковку!».
Поездку в Москву школьникам организовали депутаты ЗСНО. Там ребята смогли не только придумать своих персонажей, но и «оживить» их.