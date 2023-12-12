Главное
Главные новости 12 декабря
10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

«Союзмультфильм» подал в суд на нижегородский «Парк имени 1 Мая»

Сумма исковых требований составляет 80 тысяч рублей.

Киностудия «Союзмультфильм» подала в суд на «Парк имени 1 Мая» в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление было подано 8 декабря. Киностудия требует с «Парка имени 1 Мая» 80 тысяч рублей. Когда пройдет слушание по рассмотрению иска пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что школьники из Нижегородской области смогли поработать на студии «Союзмультфильм». Ребята создали авторский мультфильм «Про морковку!».

Поездку в Москву школьникам организовали депутаты ЗСНО. Там ребята смогли не только придумать своих персонажей, но и «оживить» их.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта