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11:00 (мск), источник: Татарстан 24

В Елабужском районе загорелся бензовоз

Кадры с пожаром опубликовали в соцсетях.

В Елабужском районе воспламенился бензовоз. Кадры с пожаром уже опубликовали в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что прицеп от машины успели отцепить, поэтому сгорела только кабина. О пострадавших нет информации.

Ранее мы писали, что в Казани автомобиль скорой помощи столкнулся с бензовозом. ДТП произошло на пересечение улиц Чуйкова и Гаврилова.

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В Елабужском районе загорелся бензовоз
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