11:00 (мск), источник: Татарстан 24
В Елабужском районе загорелся бензовоз
Кадры с пожаром опубликовали в соцсетях.
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В Елабужском районе воспламенился бензовоз. Кадры с пожаром уже опубликовали в социальных сетях.
Очевидцы сообщают, что прицеп от машины успели отцепить, поэтому сгорела только кабина. О пострадавших нет информации.
Ранее мы писали, что в Казани автомобиль скорой помощи столкнулся с бензовозом. ДТП произошло на пересечение улиц Чуйкова и Гаврилова.