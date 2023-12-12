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11:39 (мск), источник: МК.RU Красноярск

СК возбудил дело после высадки кондуктором детей из автобуса в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту высадки кондуктором двоих несовершеннолетних детей на мороз.

Источник: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Об этом 12 декабря сообщили в ГСУ СК России по региону.

Из-за высадки двоих детей на мороз в Красноярске СК возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительной версии, 8 декабря 15-летний подросток и его 10-летняя сестра сели в автобус, следовавший по маршруту № 23 на остановке «Краснодарская». Дети попытались рассчитаться банковской картой, но терминал оказался неисправным. Кондуктор предложил или оплатить проезд другим способом, или покинуть автобус. Брату с сестрой пришлось выйти на остановке «Октябрьский мост», из-за чего оказались на холоде.

В рамках расследования планируется установить не только все обстоятельства произошедшего, но и дать оценку экипажа автобуса на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

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