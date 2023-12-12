12:04 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске псевдоюриста ждет суд за мошенничество на 780 тысяч рублей
Жительница Красноярска без диплома делала вид, что оказывает юридические услуги.
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В Красноярске в суд передали уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Начиная с 2019 года обвиняемая работала юристом некой фирмы, оказывала разную помощь по профилю гражданам, в том числе пенсионерам. Однако клиенты даже не подозревали, что на самом деле у нее нет специального образования. При этом у гражданки были свои интересы. С кем-то из клиентов она заключала договоры, кому-то обещала решить все проблемы на словах, но с условием: «оплата вперед». Хотя на самом деле ничего делать не собиралась.
Однажды к обвиняемой обратилась женщина — ей нужно было составить исковое заявление в суд, чтобы вернуть квартиру. И получила ответ: «перечислите 623 тысячи рублей на депозитный счет». Зачем? Якобы нужно доказать платежеспособность перед банком. В результате обвиняемая присвоила деньги себе. А всего за три года от действий липового юриста пострадали 5 человек на общую сумму 780 тысяч рублей. Теперь ей грозит 6 лет лишения свободы.