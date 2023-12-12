Следователи заинтересовались историей спасения младенца от матери-алкоголички в Миассе

Следователи заинтересовались историей спасения 4-месячной девочки от матери-алкоголички в Миассе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области помогли вскрыть квартиру, из которой долгое время разносился крик младенца.
«По данному факту в следственном управлении незамедлительно организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», — прокомментировали в региональном ведомстве.
Там добавили, что «будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана оценка условиям проживания и воспитания ребенка, по итогам проверки следователи примут процессуальное решение».
Уточняется, что 32-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Будучи обязанной заботиться о здоровье дочери 2023 года рождения, оставила ее на продолжительное время без помощи и надлежащего присмотра.