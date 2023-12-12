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14:42 (мск), источник: dostup1.ru

Следователи заинтересовались историей спасения младенца от матери-алкоголички в Миассе

Ранее сообщалось, что сотрудники Поисково-спасательной службы помогли вскрыть квартиру, из которой долгое время разносился крик младенца.

Следователи заинтересовались историей спасения 4-месячной девочки от матери-алкоголички в Миассе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области помогли вскрыть квартиру, из которой долгое время разносился крик младенца.

«По данному факту в следственном управлении незамедлительно организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», — прокомментировали в региональном ведомстве.

Там добавили, что «будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана оценка условиям проживания и воспитания ребенка, по итогам проверки следователи примут процессуальное решение».

Уточняется, что 32-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Будучи обязанной заботиться о здоровье дочери 2023 года рождения, оставила ее на продолжительное время без помощи и надлежащего присмотра.

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