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12:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Рыбку не съесть: В Молдове изъяли около 200 кг некачественных карпов и толстолобиков

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели рейды среди торговцев живой рыбой.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели рейды среди агентов, торгующих в столице живой рыбой.

В результате проверок были выявлены следующие нарушения:

— Перевозка живой рыбы транспортными средствами, не оборудованными должным образом;

— Перевозка живой рыбы без документов о происхождении и санитарно-ветеринарного сертификата;

— Ведение деятельности по транспортировке/реализации живой рыбы без авторизации.

В результате инспекторы НАБПП изъяли 223 килограмма живой рыбы, нарушители были оштрафованы.

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