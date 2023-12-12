Рыбку не съесть: В Молдове изъяли около 200 кг некачественных карпов и толстолобиков

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели рейды среди агентов, торгующих в столице живой рыбой.
В результате проверок были выявлены следующие нарушения:
— Перевозка живой рыбы транспортными средствами, не оборудованными должным образом;
— Перевозка живой рыбы без документов о происхождении и санитарно-ветеринарного сертификата;
— Ведение деятельности по транспортировке/реализации живой рыбы без авторизации.
В результате инспекторы НАБПП изъяли 223 килограмма живой рыбы, нарушители были оштрафованы.