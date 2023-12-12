В Столинском районе по вине пьяного водителя погибли его жена и годовалый сын. Дочь тяжело травмирована

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, нетрезвый водитель 27 ноября 2023 года, в 23 часа 30 минут, двигался на личном автомобиле по дороге Р-88 "Житковичи — Давид-Городок — граница Украины’в сторону от агрогородка Ольшаны к деревне Высокое Столинского района. На 57 километре трассы мужчина неправильно выбрал скоростной режим, из-за чего не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
«В результате происшествия супруга виновника ДТП, а также их годовалый сын, находившийся на переднем сиденье в машине без удерживающего устройства, скончались от полученных телесных повреждений в учреждении здравоохранения. Трехлетняя дочь, которая была на заднем сидении без удерживающего устройства, получила тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Прокурор дал санкцию на применение названной меры пресечения с учетом обстоятельств преступления, тяжести его последствий, а также данных о личности обвиняемого.