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14:51 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Столинском районе по вине пьяного водителя погибли его жена и годовалый сын. Дочь тяжело травмирована

Прокурор Столинского района Брестской области санкционировал заключение под стражу в отношении 23-летнего местного жителя. Ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть его супруги и годовалого ребенка.

Источник: МВД Беларуси

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, нетрезвый водитель 27 ноября 2023 года, в 23 часа 30 минут, двигался на личном автомобиле по дороге Р-88 "Житковичи — Давид-Городок — граница Украины’в сторону от агрогородка Ольшаны к деревне Высокое Столинского района. На 57 километре трассы мужчина неправильно выбрал скоростной режим, из-за чего не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

«В результате происшествия супруга виновника ДТП, а также их годовалый сын, находившийся на переднем сиденье в машине без удерживающего устройства, скончались от полученных телесных повреждений в учреждении здравоохранения. Трехлетняя дочь, которая была на заднем сидении без удерживающего устройства, получила тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Прокурор дал санкцию на применение названной меры пресечения с учетом обстоятельств преступления, тяжести его последствий, а также данных о личности обвиняемого.

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