15:34 (мск), источник: РИА Новости
Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения
Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения из-за аварии.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек — РИА Новости. Населенный пункт Аксай, являющийся городом-спутником Ростова-на-Дону с населением чуть больше 45 тысяч человек, в настоящее время находится без электроснабжения из-за аварии, сообщает администрация Аксайского района в своем Telegram-канале.
«В связи с аварийной ситуацией в настоящее время город Аксай находится без электроснабжения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла на двух линиях: перестало поступать питание сети на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электроснабжением центральную и «верхнюю часть города». А на линии 35 киловольт упала одна из опор линии электропередач (ЛЭП), и теперь необходимо заменить не только опору, но и участки электропроводов.
В сообщении администрации Аксайского района уточняется, что из-за падения ЛЭП без электроснабжения остались микрорайоны «Поле Чудес», «Военный городок», «Берданосовка» и нижняя часть города. В настоящий момент власти не могут назвать точные сроки восстановления электроснабжения в Аксае.
«На объектах работают аварийно-восстановительные бригады. Сроки завершения работ пока не определены», — говорится в сообщении.
Город Аксай расположен в юго-западной части Ростовской области, на крутом правом берегу излучины реки Дон, в месте впадения в неt рукава Аксай. Город Аксай является одним из ближайших городов к Ростову-на-Дону, находясь в 12 км восточнее от его центра.