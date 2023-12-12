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15:32 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре начали проверку после обрушения потолка в школе

САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в одном из классов школы № 26 в Самаре, которое произошло в понедельник.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратурой Октябрьского района города Самары организована проверка по факту обрушения потолка в школе № 26. По предварительной информации, 11 декабря 2023 года около 17.45 часов (16.45 мск) в одном из классов школы № 26 во время урока произошло обрушение конструкции навесного потолка», — сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.

Сейчас подрядная организация ведет ремонтно-восстановительные работы в школе.

Районная прокуратура проверяет исполнение законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования и даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

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