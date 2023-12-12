17:20 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцев предупредили о новых мошеннических схемах с 5000-рублевыми банкнотами
Злоумышленники пытаются обокрасть своих жертв, сообщая о необходимости проверить новые купюры.
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Как рассказали в Банке России, мошенники звонят людям, представившись сотрудниками банка, и убеждают гражданина установить приложение для проверки купюр.
Как отметили в организации, такое приложение действительно есть — «Банкноты Банка России», однако мошенники присылают ссылку на фальшивое приложение. Установив его на свой телефон, жертва предоставляет преступникам полный удаленный доступ к телефону, в том числе к банковским приложениям и картам в них. После этого злоумышленники переводят чужие деньги на свои счета.
По другой схеме аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам жильцов и убеждают их обменивать старые купюры номиналом 5000 рублей на новые. Как правило, пожилые люди оказываются более доверчивыми и соглашаются обменять свои деньги, не подозревая обмана.
Злоумышленникам под предлогом обмена денег даже удается совершать квартирные кражи.
Банк России предупреждает, что обновленные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей вводятся в оборот постепенно и обменивать их специально не нужно, так как и новые, и старые версии купюр находятся в обращении параллельно.