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19:52 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

Горожанка упала в поликлинике и отсудила у учреждения 8,6 тыс. рублей

Посетительница поликлиники сломала там лодыжки при падении и через суд Первомайского района столицы добилась компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Источник: Минск-новости

Неприятный и болезненный инцидент случился больше года назад, в октябре. Женщина плохо себя чувствовала и вечером отправилась в поликлинику. Уже спускаясь по лестнице внутри здания, горожанка в отсутствие нормального освещения оступилась, что привело к падению с последней ступени и травмированию.

Позже в больнице пациентка, у которой оказались сломаны обе лодыжки и поврежден край большеберцовой кости со смещением отломков, перенесла две сложные операции. В начале 2023 г. ей в ходе очередного хирургического вмешательства удалили позиционный винт, удерживавший кости. После были визиты к врачу-травматологу, физиотерапия, лечебная физкультура, траты на лекарства и некоторые медуслуги, а также еще одна операция.

Гражданка, считая, что в случившемся виновато конкретное учреждение здравоохранения, обратилась в суд. Он встал на сторону истицы. С ответчика в ее пользу взыскано 674,56 рубля (возмещение материального ущерба), 5 тыс. рублей (возмещение морального вреда, который причинен повреждением здоровья) и 3 тыс. рублей в счет возмещения расходов по оплате помощи представителя. Ответчик обжаловал это решение, которое после проверки его обоснованности было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

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