Яма на оживленной трассе в Ташкенте повредила более десятка машин. Кто возместит ущерб водителям?

Дорога, на которой образовалась яма, проходит возле школы № 83. Одна из участниц группы, пострадавшая в ДТП из-за ремонтных работ, рассказала о ситуации. Подъезжая к школе, ее машина попала в яму и чуть не перевернулась, после та же участь постигла еще восемь машин. Инцидент произошел в дождь под вечер, когда на дорогах нулевая видимость..
Несколько автовладельцев, угодивших в яму, вызвали участкового Мирабадского района. Он быстро отреагировал на ситуацию, зафиксировал произошедшее и принял заявления от пострадавших.
«Побольше бы таких отзывчивых сотрудников», — пишут пользователи.
А вот сотрудник УБДД приехал спустя два часа и заставил водителей ждать себя на морозе. Потерпевшие попросили его принять соответствующие меры. Но получили ответ: «Это мы не решаем, не наша работа». После чего правоохранитель уехал.
«Вот так работают наши службы ГАИ, когда люди просят помощи. Но если мы под знаком оставим машину, так тут же с планшетами бегут и фиксируют штраф», — пишет участница группы.
От себя добавим, что за каждый участок дорог кто-то отвечает, и дороги должны соответствовать требованиям безопасности. Поэтому сотрудник УБДД явно действовал не по закону и на него стоит жаловаться.
Теперь автовладельцы решают, как действовать дальше и с кого требовать возмещения ущерба, так как машины серьезно пострадали и требуют финансовых расходов.