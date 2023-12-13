Главное
Главные новости 13 декабря
09:33 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На Дону водитель автобуса пострадал в лобовом ДТП с грузовиком

В Ростовской области водитель автобуса получил травмы в аварии с грузовиком.

Источник: ГУ МВД

ДТП случилось 12 декабря около 17:30 на автодороге Самбек — Матвеев Курган.

В этот вечер 38-летний мужчина на «МАНе» вез 12 пассажиров из Ростова в Енакиево (Донецкая область). В районе хутора Хапры Мясниковского района он не учел гололед на дороге, и транспорт на скорости занесло. Пассажирский автомобиль вылетел на встречную полосу, где двигался «Хино Рейнджер» под управлением 60-летнего мужчины.

Избежать столкновения не удалось. Машины врезались лоб в лоб. Оба транспорта получили механические повреждения. В результате аварии пострадал водитель автобуса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Десятки тысяч жителей Гуково остались без воды из-за аварии на электросетях
В Ростовской области в массовом ДТП пострадали два человека, включая реб...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД