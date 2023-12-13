09:33 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
На Дону водитель автобуса пострадал в лобовом ДТП с грузовиком
В Ростовской области водитель автобуса получил травмы в аварии с грузовиком.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ДТП случилось 12 декабря около 17:30 на автодороге Самбек — Матвеев Курган.
В этот вечер 38-летний мужчина на «МАНе» вез 12 пассажиров из Ростова в Енакиево (Донецкая область). В районе хутора Хапры Мясниковского района он не учел гололед на дороге, и транспорт на скорости занесло. Пассажирский автомобиль вылетел на встречную полосу, где двигался «Хино Рейнджер» под управлением 60-летнего мужчины.
Избежать столкновения не удалось. Машины врезались лоб в лоб. Оба транспорта получили механические повреждения. В результате аварии пострадал водитель автобуса.