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09:01 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Членов ОПГ задержали в Жанаозене

Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории Жанаозена. Об этом 13 декабря 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, участники для постоянного функционирования заведения на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.

«В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства. Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 млн тенге», — рассказал он.

Спикер отметил, что расследование продолжается, иная информация, в порядке ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

«Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется», — добавили в пресс-службе АФМ РК.
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