10:22 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске кипяток залил улицу Большевистскую в −40 градусов
В Новосибирске 13 декабря затопило улицу Большевистскую в октябрьском районе около дома № 98.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщает Atas.info.
Очевидцы отметили, что происшествие случилось утром. Жители выходили из домов и видели, как весь двор затопило водой. Это случилось между супермаркетом «Лента» и микрорайоном «Европейский берег». По словам новосибирцев, по дороге бежала тёплая вода.
Сибиряки отметили, что во дворах «хлещет какой-то невероятный поток» — кипяток или тёплая вода, всё в тумане. Жители уверяют, что невозможно дойти до «Ленты» и до остановке на Большевистской.
Некоторые предполагают, что вода капает из колодцев, а когда она остынет, будет гололёд.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в СГК обещали устранить кипяток в многоэтажке на Планировочной.