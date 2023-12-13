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10:17 (мск), источник: АиФ Владивосток

Жительницу Приморья отправили в СИЗО за махинации с землёй

Женщина попыталась присвоить себе право собственности на земельный участок.

Источник: РИА "Новости"

42-летнюю жительницу Уссурийска, подозреваемую в мошенничестве с земельным участком в Зарубино, отправили в СИЗО на 2 месяца. Женщина попыталась присвоить себе право собственности на земельный участок в селе Андреевка, используя обманные приемы и преступную схему.

Сначала она нашла ветерана труда, который имел право на однократное предоставление земли. Подозреваемая выдавала себя за этого ветерана и направила в администрацию Зарубино заявление от его имени. В результате ей был предоставлен бесплатный земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Однако это было только начало ее преступной деятельности. Женщина оформила право собственности на этот участок на другое лицо, с которым она была связана. Таким образом, она пыталась скрыть свою причастность к мошенничеству и обеспечить себе безопасность.

Суд, учитывая позицию прокурора, принял решение о заключении обвиняемой под стражу на 2 месяца.

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