10:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Обвиняемый в убийстве 16-летней жительницы Дивногорска признал свою вину
Красноярский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.
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13 декабря в Красноярском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.
Затем он забрал у школьницы личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил. 24 июля тело подростка обнаружили волонтеры.
Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей. Суд рассматривает дело Папенко в закрытом режиме.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Следующее заседание назначено на 14 декабря.