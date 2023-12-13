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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Обвиняемый в убийстве 16-летней жительницы Дивногорска признал свою вину

Красноярский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.

Источник: Соцсети

13 декабря в Красноярском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.

По версии следствия, вечером 22 июля этого года 35-летний рецидивист Иван Папенко, будучи пьяным, пришел на виадук по улице Гидростроителей «с целью нападения и ограбления прохожих людей». В какой-то момент мужчина увидел незнакомую девушку, напал на нее и, угрожая убийством, увел в лесополосу.

Затем он забрал у школьницы личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил. 24 июля тело подростка обнаружили волонтеры.

Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей. Суд рассматривает дело Папенко в закрытом режиме.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

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