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Главные новости 13 декабря
11:55 (мск), источник: АиФ Владивосток

Тигр терроризирует село на границе Приморья и Хабаровского края

Хищник уже утащил нескольких собак.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае тигр разорвал собак на глазах у хозяйки. Инцидент произошёл в посёлке Лермонтовка Бикинского района. Информацию о происшествии передали в Центр «Амурский тигр».

Хищник приходил во двор на улице Новой приходил две ночи подряд. Он охотится на домашних животных.

«У меня было четыре собаки, теперь осталось две, и я уверена, что тигр вернётся и за оставшимися», — рассказывает жительница Лермонтовки Наталья.

По её словам, хищник ходит рядом с её домом с прошлой недели. Женщина не спит по ночам и видела всё своими глазами.

«Я его самого видела своими глазами через стекло. Крупный тигр. Он на моих глазах мою собаку разорвал», — говорит женщина.

Её слова подтверждают местные жители. Они утверждают, что, судя по количеству следов, в Лермонтовку вышли сразу два-три взрослых тигра, которые нападают на собак во дворах.

Ранее похожий инцидент произошёл в соседнем с Лермонтовкой селе Пушкино.

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