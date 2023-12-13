11:55 (мск), источник: АиФ Владивосток
Тигр терроризирует село на границе Приморья и Хабаровского края
Хищник уже утащил нескольких собак.
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В Хабаровском крае тигр разорвал собак на глазах у хозяйки. Инцидент произошёл в посёлке Лермонтовка Бикинского района. Информацию о происшествии передали в Центр «Амурский тигр».
Хищник приходил во двор на улице Новой приходил две ночи подряд. Он охотится на домашних животных.
«У меня было четыре собаки, теперь осталось две, и я уверена, что тигр вернётся и за оставшимися», — рассказывает жительница Лермонтовки Наталья.
«Я его самого видела своими глазами через стекло. Крупный тигр. Он на моих глазах мою собаку разорвал», — говорит женщина.
Её слова подтверждают местные жители. Они утверждают, что, судя по количеству следов, в Лермонтовку вышли сразу два-три взрослых тигра, которые нападают на собак во дворах.
Ранее похожий инцидент произошёл в соседнем с Лермонтовкой селе Пушкино.