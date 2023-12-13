12:13 (мск), источник: Сиб.фм
Появились подробности массового ДТП в Новосибирске
На Димитровском мосту в Новосибирске произошла авария.
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13 декабря на Димитровском мосту в Новосибирске автомобиль Renault Logan двигался со стороны площади Энергетиков в сторону Железнодорожного района. Водитель выехал на встречную полосу, после чего врезался в машину Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet столкнулся с автобусом и минивэном Nissan NV200, который врезался в ГАЗель.
Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Lacetti, его доставили в больницу.
В данный момент на месте происшествия работает ГИБДД.
Из-за аварии в сторону левого берега образовалась пробка почти в 3 километра, а в сторону правого — затор начинается от площади Труда.
Напомним, что в Новосибирске улицу Большевистскую затопило водой.