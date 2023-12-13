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14:48 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Двум вымогателям астанчанин отдал 33 млн из-за интимного видео

Двое мужчин в возрасте 31 и 46 лет, на протяжении нескольких лет вымогали денежные средства у астанчанина, передает ИА «NewTimes.kz».

«Используя психологический прессинг, они, под угрозой распространения фото и видеозаписи интимного характера, с 2019 года шантажировали мужчину. За несколько лет астанчанин передал вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Чтобы расплатиться с требованием одного из преступников, потерпевший сдал в ломбард свою машину Toyota Land Cruiser Prado, и отдал 10 млн тенге», — говорится в сообщении ДП Астаны.

В полицию мужчина обратился в ноябре этого года, после очередного факта вымогательства со стороны 46-летнего злоумышленника. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка задержали и заключили под стражу обоих причастных к преступлению.

При задержании 31-летнего подозреваемого правоохранители нашли у него в кармане наркотики.

Второго фигуранта задержали в Алматы. Как оказалось, ранее он был осужден за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Вымогательство».

Департамент полиции Астаны предупреждает, что, согласно законодательству, вымогательство совершенное с целью получения имущества в крупном и особо крупном размере, наказывается лишением свободы с лишением свободы сроком от 5 до 15 лет.

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