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12:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд в Воронеже оштрафовал фигуранта дела о договорном матче на 1,8 млн рублей

Олег Баян был наказан крупным штрафом за организацию договорного матча с «Черноморцем» и другие попытки незаконного воздействия на результаты игр.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районном суде Воронежа вынесли приговор бывшему директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну. Он отвечал за участие в организации договорного матча с новороссийским «Черноморцем» и другие попытки незаконно воздействовать на результаты игр. В итоге суд оштрафовал Баяна на 1,8 миллиона рублей.

По данным следствия, Олег Баян в 2018 и 2019 годах предлагал футбольным судьям от 50 до 250 тысяч рублей за то, чтобы они «помогали» побеждать «Чайке».

А в мае 2019-го уговорил главного тренера новороссийского «Черноморца» Хазрета Дышекова и шесть игроков этой команды сделать все, чтобы их клуб проиграл.

Любопытно, что в своих показаниях на суде Баян признался, что не считал свою деятельность криминалом. Якобы его попытки подкупа в системе российского футбола — обычное дело.

Надо сказать, дело Олега Баяна, а также ранее принятое решение о вынесении штрафа Дышекову и шести игрокам «Черноморца» — первое дело о договорном матче в России. Что касается Баяна, то можно сказать — он еще легко отделался. Представитель прокуратуры требовал для него шесть лет колонии-поселения.

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