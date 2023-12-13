13:32 (мск), источник: Комсомольская правда
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству
Ситуацию с устранением аварийной ситуации обсудили на совещании у губернатора.
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Ход устранения аварии на электросетях в Самаре рассмотрели на совещании у губернатора Дмитрия Азарова. В настоящее время СНТ Красноглинского района подключают к электричеству.
Напомним, жители окраины Самары остались без света и отопления из-за обрыва кабеля. Минувшей ночью глава региона подключил дополнительные службы для решения проблемы. Также по его поручению был развернут оперативный штаб. В среду, 13 декабря, силовой кабель восстановили и испытали.
— Параллельно дана команда по доставке и подключению передвижных дизель-генераторов. На 12 часов происходит подключение, локализация повреждения, — доложил губернатору министр энергетики и ЖКХ Владимир Василенко.
По его словам, причиной задержки устранения аварии стала несогласованность действий диспетчерских служб по взаимодействию.
— Информация от ЕДДС города не поступила в ГО и ЧС. И я попрошу разобраться в ситуации. Не поступила информация своевременно в диспетчерскую «СамРЭК». Может быть, нужно пересмотреть полномочия и закрепить диспетчерскую службу за МинЖКХ.
Он поручил Владимиру Василенко заняться этим вопросом.
По словам главы МинЖКХ, на 19 км Московского шоссе размещены семь садово-дачных товариществ. В них — 800 дачных строений, 32% из них — жилые дома, которые поставили под нагрузку отопление. Владимир Василенко отметил, что мощности не рассчитаны на такое потребление электроэнергии.
— Эту задачу будем решать в следующем году. Также мною дано поручение в первом квартале 2024-го этот массив включить в программу догазификации, чтобы снять напряжение, — отметил чиновник.
Дмитрий Азаров поручил комплексно разобраться, сколько на территории дачных домов, сколько ИЖС, есть ли там самовольные подключения: «Весь этот сегмент мне с городскими властями разложите от и до: где там садовое товарищество, где де-факто коттеджный поселок, что там с оформлением документов и расчетом потребления электроэнергии».
По словам губернатора, достигнута договоренность о подпитке котельной дополнительной генерацией. После этого планируется провести резервное подключение к электросетям. Решить вопрос должны в 2023 году.
— Сейчас мы аварийно подключаем, дальше должна быть временная схема налажена до конца года. Я попрошу, чтобы в этой ситуации прокуратура провела проверку качества предоставления услуг сетевой компанией, в том числе с точки зрения безопасности людей, — акцентировал Дмитрий Азаров.