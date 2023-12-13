14:11 (мск), источник: Комсомольская правда
«Говорили, что меня хотят убить»: родственники рассказали, где был художник из Ростова, за которого требовали выкуп
Неизвестные почти месяц требовали выкуп за пропавшего ростовчанина с его родных.
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В Ростове 40-летний нашли художника-пейзажиста, которого искали почти месяц. Мужчина загадочно пропал еще месяц назад, а его родственникам стали поступать угрозы. Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» родственники ростовчанина, он стал жертвой крупной аферы.
«ТЕБЕ НЕ СТРАШНО ЗА БРАТА?».
Близким пропавшего начали поступать угрозы от незнакомцев. Сообщения звучали так: «Ты с ума сошла?, “Тебе не страшно за брата?”, “Мы отрезали ему палец, теперь рисовать он больше не сможет”.
— Они говорили, что дядя — у них, требовали с семьи выкуп — один миллион рублей, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» племянник художника.
Родственники стали активно разыскивали пропавшего, обратились в полицию. Поиски продолжались около месяца.
На днях мужчина объявился. Выяснилось, что больше трех недель он находился в Симферополе. Ростовчанин цел и невредим — его никто не похищал и не удерживал. Он стал жертвой телефонных мошенников.
«КЛАССИКА ЖАНРА».
— Все началось недели за две до его исчезновения. Как нам рассказал дядя, ему позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником банка и сказал, что кто-то из его коллег сейчас оформляет на дядю огромный кредит. Ну и дальше — классика жанра. Дяде предложили помочь раскрыть мошенников. Для этого ему предложили взять вначале один кредит, потом — другой. В итоге он занял больше миллиона.
А за день до пропажи мужчина пришел к своему своему 83-летнему отцу и занял у него 200 тысяч рублей. Пояснил, что положит их на депозит под 30% годовых. Позже вернулся без денег и сообщил, что все сделал.
— На следующий день телефон дяди был выключен. Сам он словно испарился, — пояснил племянник.
УЕХАЛ И ОТКЛЮЧИЛ ТЕЛЕФОН.
Но когда незнакомцы не остановились, даже когда получили от художника крупную сумму.
— Они убедили меня в том, что мое имя узнали нечистые на руку работники банка. Говорили, что меня убить. Я верил, что за мной охотятся. Мне сказали, чтобы я срочно и тайно уехал из Ростова. Посоветовали Воронеж. А я отправился в Симферополь, так как туда отправлялся ближайший автобус, — приводит племянник слова дяди.
В Крыму мужчина поселился в гостинице и отключил телефон. Только через три недели он задумался, что его могли обманывать, и позвонил другу. Тот и сообщил пропавшему, что его разыскивают.
В этот же день художник взял обратный билет и приехал в Ростов. Он сам пришел в отделение полиции и забрал заявление о своем исчезновении. Как быть с долгами, ростовчанин пока не решил. Близкие не исключают, что мужчине придется продать дом и перебраться в более скромное жилье.
— Ведь кредиты он брал сам, добровольно. Долги перед банком, полтора миллиона рублей, возвращать придется в любом случае, — добавил племянник.
Напомним, ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщала, что многодетный отец из Батайска провернул сложную аферу, не выходя из дома. Он обманул владельца крупного бизнеса.