15:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Водителя, насмерть сбившего журналиста в Новосибирске, вернули в колонию
В Новосибирске виновника смертельного ДТП с журналистом вернули в тюрьму.
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Новосибирский областной суд отменил замену тюремного заключения на принудительные работы виновнику смертельного ДТП с журналистом Антоном Лучанским. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя потерпевшего и постановил отменить замену неотбытой части наказания на обязательные работы виновнику ДТП Никите Лазькову, — сообщает ведомство.
Авария произошла 30 марта 2020 года на остановке «Стадион Сибирь», где иномарка сбила журналиста Антона Лучанского, вышедшего из трамвая. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Виновнику назначили 6,5 лет в колонии общего режима. 16 октября 2023 года суд удовлетворил ходатайство заключенного на смягчение наказания.