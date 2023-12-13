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Спецоперация на Украине
15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Водителя, насмерть сбившего журналиста в Новосибирске, вернули в колонию

В Новосибирске виновника смертельного ДТП с журналистом вернули в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский областной суд отменил замену тюремного заключения на принудительные работы виновнику смертельного ДТП с журналистом Антоном Лучанским. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя потерпевшего и постановил отменить замену неотбытой части наказания на обязательные работы виновнику ДТП Никите Лазькову, — сообщает ведомство.

Авария произошла 30 марта 2020 года на остановке «Стадион Сибирь», где иномарка сбила журналиста Антона Лучанского, вышедшего из трамвая. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Виновнику назначили 6,5 лет в колонии общего режима. 16 октября 2023 года суд удовлетворил ходатайство заключенного на смягчение наказания.

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