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16:49 (мск), источник: МК.RU Краснодар

В Краснодаре мужчину подозревают в стрельбе по пассажирскому микроавтобусу

В Краснодаре полиция задержала 22-летнего жителя Динского района.

Источник: МК.RU Краснодар

Мужчину подозревают в стрельбе из пневматического оружия по пассажирскому микроавтобусу.

В Телеграм-канале «Полиция Краснодара» сообщили, что инцидент случился на улице Восточный обход. У двух мужчин произошел конфликт. Со слов одного из них стало известно, что причиной ссоры стало движение по обочине одного из водителей. Из материалов дела следует, что подозреваемый перегородил дорогу микроавтобусу и открыл по нему стрельбу.

Правоохранители задержали ранее судимого молодой человек из Динского района. В ведомстве сообщили, что при обыске у него нашли пневматический пистолет, газовый баллончик к нему и металлические пули.

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В Краснодаре мужчину подозревают в стрельбе по пассажирскому микроавтобусу
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