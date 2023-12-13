16:49 (мск), источник: МК.RU Краснодар
В Краснодаре мужчину подозревают в стрельбе по пассажирскому микроавтобусу
В Краснодаре полиция задержала 22-летнего жителя Динского района.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мужчину подозревают в стрельбе из пневматического оружия по пассажирскому микроавтобусу.
В Телеграм-канале «Полиция Краснодара» сообщили, что инцидент случился на улице Восточный обход. У двух мужчин произошел конфликт. Со слов одного из них стало известно, что причиной ссоры стало движение по обочине одного из водителей. Из материалов дела следует, что подозреваемый перегородил дорогу микроавтобусу и открыл по нему стрельбу.
Правоохранители задержали ранее судимого молодой человек из Динского района. В ведомстве сообщили, что при обыске у него нашли пневматический пистолет, газовый баллончик к нему и металлические пули.