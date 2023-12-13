17:30 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Ошмянах мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом
СК сказал о смерти 41-летнего мужчины и 36-летней женщины, которые отравились угарным газом в Ошмянах.
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В Следственном комитете сообщили, что в Ошмянах сожители погибли от отравления угарным газом. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что 8 декабря 2023 года в Ошмянах по месту жительства нашли тела 41-летнего мужчины и 36-летней женщины. При осмотре места случившегося следователи выяснили, что печная задвижка была закрыта, но в топке печи находились крупные фрагменты углей. В ведомстве пояснили, что данный факт свидетельствует о раннем закрытии задвижки, когда древесина еще полностью не сгорела.
«Предварительная причина смерти сожителей — отравление угарным газом», — отметили в СК.