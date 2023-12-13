17:30 (мск), источник: Клопс.ru
Погибший в воинской части Калининграда 19-летний срочник приехал из Бурятии
У парня остались родители и сестра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
19-летний срочник, которого случайно застрелил сослуживец, родом из Бурятии. Об этом «Клопс» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Парень родом из города Закаменска. После окончания техникума, в июле 2023 года, молодого человека призвали на службу. Летом юноша был в «учебке» в Санкт-Петербурге, после чего парня направили в Калининградскую область. Он рос в благополучной полной семье, есть старшая сестра. Родные тяжело переживают трагедию.
ЧП случилось в воинской части на окраине Калининграда. По предварительным данным, утром 11 декабря военнослужащий в одной из воинских частей Калининграда случайно застрелили 19-летнего срочника.
Парень погиб утром 11 декабря.