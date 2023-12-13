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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

«Мальчика били и издевались над ним!». 11-летний школьник покончил жизнь самоубийством на Кубани

Следком проверит причины самоубийства 11-летнего школьника на Кубани.

Трагедия произошла в поселке «Садовод» Тимашевского района Краснодарского края. 11-летний ученик местной школы покончил жизнь самоубийством.

Жители, знакомые с ситуацией, настаивают, что до суицида ребенка довели.

— Его били и над ним издевались долгое время в школе несколько подростков, — сообщили они.

Следком начал проверку по факту происшествия.

— Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, — пояснили «КП»-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, несколько лет назад в школах Кубани ввели ставку психолога. Специалисты призваны выявлять потенциально опасные настроения у подростков и предупреждать их. В регионе разработали целую систему подхода к профилактике самоубийств несовершеннолетних. Для соцработников всех городов и районов края проводились обучающие семинары. На них рассказывали, как выявить у ребенка суицидальные настроения и как отговорить его от совершения фатального поступка.

Теперь работе специалистов конкретной школы Тимашевского района, ученик которой покончил с собой, дадут оценку правоохранители.

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