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Главные новости к вечеру 13 декабря
18:13 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму при попытке высадки уничтожили украинского командира ГУР

Российские военные уничтожили командира украинского ГУР при попытке высадки в Крыму.

Командира штурмовой группы главного управления разведки МО Украины Валерия Нетудыхатку ликвидировали при попытке высадки десанта в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал Dambiev. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Украинского офицера похоронили в понедельник, 11 декабря.

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