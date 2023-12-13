18:13 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму при попытке высадки уничтожили украинского командира ГУР
Российские военные уничтожили командира украинского ГУР при попытке высадки в Крыму.
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Командира штурмовой группы главного управления разведки МО Украины Валерия Нетудыхатку ликвидировали при попытке высадки десанта в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал Dambiev. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Украинского офицера похоронили в понедельник, 11 декабря.