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00:56 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Более 200 грузовых авто застряли на трассе близ Тараза

Из-за введения ограничений на трассах Жамбылской области в условиях непогоды в пути застряли более 200 грузовых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

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Источник: скриншот с видео

По информации пресс-службы департамента полиции региона, введён запрет на движение для грузового транспорта на участках трассы Западная Европа — Западный Китай с 534 по 593 км на горных перевалах Шакпак и Куюк в Жуалынском районе, а также с 159 по 238 км на перевале Кордай в Кордайском районе.

Пока же в Кордайском районе большегрузы курсируют через старый перевал автодороги Алматы — Ташкент. На трассе, проходящей через село Айша-Биби, в 18 километрах от Тараза припарковано более 200 грузовых автомобилей в ожидании улучшения погодных условий и прекращения обильного снегопада. Продолжаются работы по расчистке дорог, задействовано более 80 единиц спецтехники областного филиала «КазАвтоЖол».

«Спасены десятки людей, попавших в снежный плен, а оставленные на трассе автомобили отбуксированы. Двое пастухов, заблудившиеся и пропавшие в 15 километрах от села в Шуском районе, были найдены и благополучно доставлены домой, в целости и сохранности возвращён их скот», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным департамента полиции, 150 сотрудников ДП разделились по участкам и дежурят на трассах.

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