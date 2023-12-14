05:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Настиг ее в один прыжок: в Приморье на видео попало нападение тигра на собаку в селе
Камеры запечатлели нападение тигра на пса в поселке Краснореченский.
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В приморских селах и поселках, расположенных близко к лесному массиву, велика вероятность встречи с тигром. Увы, в этом нет ничего позитивного. Хищники идут к людям в поисках еды. Так на камеру видеонаблюдения попали жестокие кадры нападения хищника на дворовую собаку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Тигр напал на сторожевого пса ночью в районе улицы Молодежная. Она расположена рядом с въездом в населенный пункт. Питомец попытался убежать, но зверь настиг его буквально в один прыжок. На кадрах видно, как полосатая кошка лакомится своей добычей. Редакция обратилась за комментарием в Центр «Амурский тигр» и ждет ответа.
Напомним, этой зимой далеко не в первый раз краснокнижные хищники заходят в населенные пункты и нападают на собак и скот. Так, например, в Партизанском районе Приморья рядом с селом Хмельницкое нашли тело мертвого годовалого жеребенка. У животного оторван хвост, видны царапины на теле и следы от зубов. Судя по всему, это тоже вина тигра. Местные задаются вопросом, почему зимой такое беззащитное создание осталось ночью на улице, а не в конюшне.