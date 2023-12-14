11:05 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте электробус с пассажирами врезался в столб
ДТП произошло в Учтепинском районе столицы из-за гололедицы на дороге.
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По информации «Тошшахартрансхизмат», 14 декабря в 09:15 в Учтепинском районе столицы произошло ДТП с участием электробуса Yutong.
Водитель электробуса № 53 c 7-летним стажем, двигаясь по улице Зарафшан, не справился с управлением из-за гололедицы на дороге и врезался в столб.
В результате ДТП никто не пострадал. Электробус получил технические повреждения, разбито лобовое стекло.
По данному факту проводится дознание.