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11:05 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте электробус с пассажирами врезался в столб

ДТП произошло в Учтепинском районе столицы из-за гололедицы на дороге.

Источник: Uznews

По информации «Тошшахартрансхизмат», 14 декабря в 09:15 в Учтепинском районе столицы произошло ДТП с участием электробуса Yutong.

Водитель электробуса № 53 c 7-летним стажем, двигаясь по улице Зарафшан, не справился с управлением из-за гололедицы на дороге и врезался в столб.

В результате ДТП никто не пострадал. Электробус получил технические повреждения, разбито лобовое стекло.

По данному факту проводится дознание.

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