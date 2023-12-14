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10:08 (мск), источник: Rostof.ru

На трассе в Ростовской области погиб водитель

Он выехал на встречную полосу.

Источник: ГУ МВД

Вчера, 13 декабря, на 63 километре + 250 метров автодороги «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск» в результате лобового столкновения погиб водитель. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— 23 летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, по предварительным данным, при совершении маневра обгон впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Audi Q5, под управление 37-летнего водителя, после чего Audi Q5 съехал в правый резерв дороги, — говорится в сообщении.

Водитель Hyundai Accent от полученных травм скончался на месте происшествия.

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