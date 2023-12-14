10:35 (мск), источник: АиФ Пермь
Врачи рассказали о пострадавших при взрыве газа в Растягаево в Прикамье
Им оказывают помощь.
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Врачи рассказали о пострадавших при взрыве газа в Растягаево Пермского края.
«В ходе инцидента пострадали пять детей в возрасте от 9 месяцев до 6 лет. Кроме того, пострадали 29-летний мужчина и 25-летняя женщина. Все пациенты госпитализированы, им о5казывется необходимая медицинская помощь», — сообщили корреспонденту perm.aif.ru в региональном минздраве.
Напомним, ранее стало известно о взрыве газа в посёлке Растягаево в Пермском крае. В строящемся доме произошёл пожар. На месте работают спасатели и пожарные.