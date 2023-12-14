11:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Тигр снова убивает: в поселке под Хабаровском редкий хищник возобновил ночную охоту
Амурский тигр убил несколько собак в поселке под Хабаровском.
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Жители поселка Мухен, в Хабаровском крае уже в отчаянии. Амурский тигр каждую ночь выходит на охоту в населенный пункт и убивает домашних животных. Следы краснокнижного хищника здесь повсюду, а люди утром со страхом выходят на улицу, боясь, что ночью тигр стащил именно их собаку. Животных пытаются прятать в домах, в вольерах, но от этого жители не чувствуют себя в безопасности, хищник уже буквально поселился у поселка.
— Продолжает тигр воровать собак. Несколько дней назад на Ленина — Вокзальной улице, угловой дом, снял собаку, а потом на Осиновой опять. Там правда тигр собаку схватил, но та успела как-то спастись, в итоге только лапа у нее поранена. За оградой, возле калитки, везде следы здоровые. Не знаю, как она смогла удрать от тигра. Никто ее не отлавливал, поставили тут фотоловушки и все, — говорит Людмила, жительница Мухена.
В редакцию «КП» — Хабаровск" поступило несколько видеороликов, снятых мухенцами. На кадрах очевидцы показывают следы хищной кошки. Иногда рядом с большим следом есть и маленькие, жители предположили, что тигр не один, и по поселку гуляет именно тигрица со своим детенышем.
— Сейчас видели тигра от линии в сторону улицы Осиновой и Березовой в лес ушел. Мы видели, что мелькнуло, думали коза может, а по следам понятно, что тигр, — говорит еще одна жительница поселка.
После обращений мухенцев в поселок приезжали охотоведы. Они опросили местных жителей и провели соответствующие мероприятия. В то же время в нескольких десятках километров, в поселке Обор, где также орудует хищник, нашли тело мужчины со следами нападения животного. Как сообщали в Центре «Амурский тигр», человека задрал тигр.
Это происшествие еще больше напугало мухенцев. Мужчина пытался спасти свою собаку, которую утащил зверь и пошел по следам. Вероятно, тигр посчитал человека угрозой, и напал. Рядом с растерзанным телом мужчины нашли патронтаж с патронами, о ружье ничего не сообщается. Конфликтного тигра должны были изъять из природы, однако получилось ли его найти и увезти — не уточняется.
По словам жителей Мухена, это не мог быть один и тот же хищник. Расстояние между поселками около 40 километров, если бы тигр мигрировал между населенными пунктами, то нападения на собак бы на время прекращались, но этого не произошло, а значит, это две разные особи.
Сейчас мухенцы намерены обратиться к президенту страны с просьбой помочь разрешить ситуацию.