14:11 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Вину не признал: В Молдове на 15 лет осудили мужчину за изнасилование 5-летнего сына
Осужденный будет отбывать наказание в колонии закрытого типа.
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42-летний мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии закрытого типа за сексуальное насилие над своим 5-летним пасынком, сообщила Генеральная прокуратура.
Согласно обвинению, подсудимый, проживая с женщиной и ее тремя несовершеннолетними детьми в одном доме, воспользовался тем, что младший ребенок находится под его опекой, подверг его сексуальному насилию.
Инцидент произошел в марте 2021 года.
«Незаконные действия подсудимого причинили ребенку физические и психические травмы в виде кошмаров, страха, повышенной тревожности. Он начинает волноваться из-за разлуки, страдает от астении, стресса, травматических воспоминаний и психоэмоционального напряжения. Это было установлено в результате судебной экспертизы», — сообщают в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что подсудимый не признал своей вины. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.