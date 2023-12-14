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12:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Самолет Новосибирск-Сургут вернулся из-за неисправности системы вентиляции

Самолет Новосибирск-Сургут вернулся на аэродром из-за повышенной температуры в салоне.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании ЮТэйр, следовавший по маршруту Новосибирск — Сургут, вернулся на аэродром вылета из-за повышенной температуры в салоне. Информация об этом появилась в телеграм-канале «AVIAINCIDENT».

13 декабря в 19:50 бортпроводник сообщил о неисправности системы кондиционирования и вентиляции. Лайнер вернулся в аэропорт Толмачево без повреждений.

Ранее пассажира рейса Новосибирск — Волгоград задержали за курение на борту. Воздушное судно готовилось к приземлению, но вдруг один из пассажиров закурил сигарету.

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