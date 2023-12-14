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14:07 (мск), источник: МК.RU Краснодар

В Краснодаре 9-летний ребенок погиб, выпав из многоэтажки

В четверг, 14 декабря, в кубанской столице на улице Котлярова, произошла трагедия — 9-летний мальчик выпал с балкона квартиры на одном из верхних этажей дома и погиб.

Источник: МК.RU Краснодар

Такой информацией поделились в Telegram-канале «Кубань 24».

Журналисты телеканала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, заявили, что в семье ребенка накануне произошел конфликт.

Ситуацией заинтересовались правоохранители и следователи. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

На прошлой неделе «МК на Кубани» писал о том, что краснодарские правоохранители организовали проверку по факту падения школьницы из окна. Напомним, инцидент произошёл в школе на ул. проспект Чекистов.

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 В Краснодаре 9-летний ребенок погиб, выпав из многоэтажки
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