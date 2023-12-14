В Краснодаре 9-летний ребенок погиб, выпав из многоэтажки

Такой информацией поделились в Telegram-канале «Кубань 24».
Журналисты телеканала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, заявили, что в семье ребенка накануне произошел конфликт.
Ситуацией заинтересовались правоохранители и следователи. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
На прошлой неделе «МК на Кубани» писал о том, что краснодарские правоохранители организовали проверку по факту падения школьницы из окна. Напомним, инцидент произошёл в школе на ул. проспект Чекистов.