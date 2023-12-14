В Калининграде психически больной горожанин избил полицейского

42-летний местный житель совершил общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.
По версии следствия, мужчина нанес удар по лицу сотруднику полиции во время личного приема по вопросу оформления паспорта, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 декабря 2023 года, собкору ИА Бесспорно RU в прокуратуре Калининградской области.
Проведенная экспертиза установила, что гражданин страдает хроническим психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.