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14:10 (мск), источник: КалининградLive

В Калининграде психически больной горожанин избил полицейского

В Калининграде прокурор Ленинградского района утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Источник: КалининградLive

42-летний местный житель совершил общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По версии следствия, мужчина нанес удар по лицу сотруднику полиции во время личного приема по вопросу оформления паспорта, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 декабря 2023 года, собкору ИА Бесспорно RU в прокуратуре Калининградской области.

Проведенная экспертиза установила, что гражданин страдает хроническим психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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