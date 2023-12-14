Снег на голову. Судмедэксперт из Гомеля рассказал об опасности схода льда и снега с крыш

По словам начальника управления судебно-медицинских экспертиз, ежегодно в зимний период происходит немало случаев травмирования людей упавшими сосульками или снежными глыбами, которые скапливаются на крышах домов.
«Крыши изнутри подогреваются, поэтому ледяные комья подтаивают и падают вниз. Их падение на людей — нередкое явление. И ежегодно фиксируются разной степени травмы вследствие этого», — пояснил он.
Государственный судебный медицинский эксперт подчеркнул, что травмы могут быть абсолютно разные.
В большинстве случаев происходят травмы головы.
«При этом нельзя сказать, что дело может ограничиться только местом приложения. Нужно учесть, что удар может вызвать травму позвоночника. К примеру, если голова человека была несколько наклонена, то удар в эту область может и не привести к черепно-мозговой травме, однако возможно возникнет повреждение шейного отдела позвоночника, и тяжесть может быть различная, вплоть до полного паралича. Или удар придется в область плечевого пояса, причинив достаточно серьезные повреждения, которые требуют длительного лечения и реабилитации. В этом и есть скрытая опасность таких травм», — разъяснил судебный медицинский эксперт.
Под снежный или ледяной удар попадают люди разного возраста. Были и те, кто еще и ходить пока не научился: в прошлые годы был случай попадания сосулек в детскую коляску.
Щедрой на снег зимой стоит смотреть не только под ноги, но и наверх.
В целом, по его словам, каждый год такие травмы происходят неизбежно. Это закономерности зимнего периода, как и рост травмированных при пожарах из-за печного отопления, жертв зимней рыбалки и других сезонных опасностей. Профилактические меры, осторожность и бдительность помогут уменьшить количество случаев.
В эти дни для упреждения травматизма и обрушения конструкций зданий в регионе усилена работа коммунальных служб. Работники ЖКХ расчищают кровли от снега, наледи и сосулек. Всего по Гомельской области для этих работ привлечено 25 автовышек, постоянно работают 115 сотрудников организаций ЖКХ. К примеру, по информации областного ЖКХ, только за день было очищено от снега и сосулек 225 жилых домов, третья часть из которых — в Гомеле.
Специалисты рассказывают, как можно избежать последствий «лавины» локального значения.
«При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс и сосулек на крышах. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, лучше не останавливаться, а поскорее прижаться к стене — козырек крыши послужит укрытием. Не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки. Ни в коем случае не заходите за огороженные участки тротуаров», — порекомендовали в жилищно-коммунальном хозяйстве.