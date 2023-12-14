16:01 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове мусоровоз врезался в такси
В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался в такси.
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Происшествие случилось 14 декабря.
Около 11:00 на пересечении Буденновского проспекта и улицы Тельмана такси ехало по крайней полосе, мусоровоз резко свернул и врезался в легковушку. Такси влетело в дорожный знак. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
У легковушки разбиты фары и поврежден капот. Водителю такси ремонт автомобиля обойдется ни в одну тысячу рублей.