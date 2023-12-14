Главное
Итоги года с президентом
16:01 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове мусоровоз врезался в такси

В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался в такси.

Источник: ВКонтакте

Происшествие случилось 14 декабря.

Около 11:00 на пересечении Буденновского проспекта и улицы Тельмана такси ехало по крайней полосе, мусоровоз резко свернул и врезался в легковушку. Такси влетело в дорожный знак. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

У легковушки разбиты фары и поврежден капот. Водителю такси ремонт автомобиля обойдется ни в одну тысячу рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Александр Ищенко: региональный бюджет остался социально ориентированным
На Суворовский пустят несколько больших автобусов-«гармошек»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта