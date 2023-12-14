Фура с 18 тоннами яиц сгорела на трассе в Акмолинской области

«Из-за замыкания проводки загорелась автомашина МАN, груженая 18 тоннами яиц. Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников полиции и пожарных никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Плохая погода стала причиной ограничения движения для 40 грузовиков на дизельном топливе в области. 13 декабря на трассе Астана-Петропавловск полицейскими были эвакуированы 31 гражданин Таджикистана, из них двое детей, пять женщин и 24 мужчины, направлявшиеся на автобусе по маршруту Таджикистан-Самара. Сотрудники незамедлительно разместили пострадавших в пункт обогрева центра социальной адаптации города Кокшетау. Все они были обеспечены горячим питанием и спальными принадлежностями.