16:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Посетитель алкомаркета в Калининграде украл с прилавка телефон
В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из магазина.
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из алкомаркета. Действия злоумышленника попали на запись камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент случился в магазине самообслуживания на ул. Гайдара. Мужчина стащил телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали, им оказался нигде не работающий, ранее судимый 50-летний уроженец Правдинского района.
Мужчина сознался и сказал, что телефон успел продать.
Заведено уголовное дело.