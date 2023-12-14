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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Посетитель алкомаркета в Калининграде украл с прилавка телефон

В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из магазина.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из алкомаркета. Действия злоумышленника попали на запись камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в магазине самообслуживания на ул. Гайдара. Мужчина стащил телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, им оказался нигде не работающий, ранее судимый 50-летний уроженец Правдинского района.

Мужчина сознался и сказал, что телефон успел продать.

Заведено уголовное дело.

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