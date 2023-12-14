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19:43 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В соцсетях распространилась информация о срыве лифта с несовершеннолетней девочкой в Ташкенте

В хокимияте Янгихаётского района столицы прокомментировали данный инцидент.

Источник: Хокимият Янгихаётского района

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в лифте, расположенном в многоэтажке махалли «Янги Дархон», произошло отключение электричества, в результате чего в нем не сработал тормоз. Сообщается, что во время падения в нем находилась несовершеннолетняя девочка.

В хокимияте Янгихаётского района сообщили, что данный инцидент был детально изучен главой района, специалистами районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также ответственными лицами.

Выяснилось, что в момент отключения лифта от электроснабжения в нем сработал генератор, и девочка благополучно спустилась на нижний этаж.

Ответственные лица побеседовали с девочкой и ее семьей, отметив хорошее самочувствие несовершеннолетней.

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