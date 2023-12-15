07:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«В лоб летит»: жуткий инцидент на трассе «ошарашил» приморцев
«Вот это реакция», — отреагировали люди в комментариях.
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В Приморье на оживленной трассе после Новолитовска в сторону Находки произошел вопиющий инцидент.
Водитель двигался по неосвещенному участку дороги. Внезапно он заметил летящий на него по встречной полосе автомобиль и моментально среагировал, срулив на обочину. Видео из салона первого авто опубликовал Telegram-канал «livadiauzhnomorskoi» (18+).
Через несколько секунд выехавший на встречку водитель столкнулся с другим автомобилем.
Приморцы восхитились мастерством ушедшего от столкновения автомобилиста в соцсетях:
«Красавчик, вот это реакция»;
«В лоб летит, кошмар»;
«У меня бы приступ случился».