Главное
Спецоперация на Украине
07:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«В лоб летит»: жуткий инцидент на трассе «ошарашил» приморцев

«Вот это реакция», — отреагировали люди в комментариях.

Источник: Соцсети

В Приморье на оживленной трассе после Новолитовска в сторону Находки произошел вопиющий инцидент.

Водитель двигался по неосвещенному участку дороги. Внезапно он заметил летящий на него по встречной полосе автомобиль и моментально среагировал, срулив на обочину. Видео из салона первого авто опубликовал Telegram-канал «livadiauzhnomorskoi» (18+).

Через несколько секунд выехавший на встречку водитель столкнулся с другим автомобилем.

Приморцы восхитились мастерством ушедшего от столкновения автомобилиста в соцсетях:

«Красавчик, вот это реакция»;

«В лоб летит, кошмар»;

«У меня бы приступ случился».

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта