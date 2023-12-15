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04:41 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Пассажирка автомобиля погибла в ДТП на трассе в Хабаровском крае

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением прав на 2 года.

Источник: AP 2023

54-летнего водителя в Нанайском районе осудили на 2 года и 2 месяца за нарушение ПДД, из-за чего погибла пассажирка встречного автомобиля, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В апреле этого года водитель «Тойоты Короллы» ехал на 165 км дороги Хабаровск-Лидога-Ванино, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Премио».

В ДТП водитель «Премио» получил тяжкий вред здоровью, 37-летняя пассажирка этого же автомобиля от полученных травм скончалась.

«Нанайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Комсомольского района. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Нанайского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением прав на 2 года.

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