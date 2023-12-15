07:06 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Подразделение ВСУ, брошенное во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, потеряло за сутки погибшими 43 из 48 бойцов, об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Иван Матвиенко, проходивший подготовку на натовской базе в Британии.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже “на оттяжку”. Отправили три “восьмерки” (группы по восемь человек — ред.), двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — “двухсотые” (погибшие — ред.). Через пару дней отправили еще три (такие же — ред.) группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек “трехсотых” (раненых — ред.), остальные — “двухсотые”, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к штурму их готовили всего месяц, а в бой бросили без разведки.

«Нас 28 октября отправили на штурм — две группы, это уже остатки, от роты нас осталось 40, может, меньше человек (рота включает в себя до 250 военнослужащих — ред.)», — рассказал военнопленный.

Матвиенко добавил, что за три месяца боев с августа по октябрь из 200 человек личного состава его роты, которая проходила обучение в Британии, в живых осталось не больше десяти.

В последние недели Минобороны России сообщало об успешном отражении атак ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, еженедельные потери ВСУ составляют от 260 до 760 человек. Всего же с начала октября по начало декабря на Запорожском направлении Киев потерял более 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц техники, включая танки и бронемашины.

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