05:11 (мск), источник: АиФ Красноярск
В больнице Красноярска погибла годовалая девочка
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Об этом инциденте корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Трагическая история началась 16 ноября 2023 года, в этот день у ребёнка появились признаки простуды и кашель. В ночь с 16 на 17 ноября у девочки сильно поднялась температура. Мама пыталась самостоятельно вылечить дочку с помощью жаропонижающих препаратов и антибиотиков, но 18 ноября ситуация ухудшилась.
Девочку срочно госпитализировали в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, ребёнок погиб 23 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Назначена судебно-медицинская экспертиза, в настоящий момент устанавливают все обстоятельства гибели ребёнка.