10:11 (мск), источник: AmurMedia.ru
Хабаровчанка пригласила в гости друзей и осталась без золотых украшений
Сейчас полицейские ищут украденное по ломбардам города.
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Жительница Индустриального района г. Хабаровска, думается нам, не ожидала, что после ухода званых гостей останется без дорогих ювелирных украшений. Как указала женщина в заявлении в полицию, ее дочь пригласила двух своих знакомых в квартиру, а потом мать обнаружила пропажу. Ущерб заявительница оценила в 315 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Хабаровску вполне логично решили присмотреться к гостям. И оказались правы: один из них, 29-летний хабаровчанин, и позарился на «ювелирку». Мужчина зашел в комнату потерпевшей, увидел шкатулку, а в ней — дорогие украшения. Из гостей он ушел с карманами, набитыми чужим золотом. Все похищенное он сдал в несколько ломбардов, получив в общей сложности 40 тысяч рублей.
Оперативники уже провели обыск в одной из скупок города, обнаружили и изъяли золотые сережки и браслет потерпевшей. Сейчас идет поиск остальных драгоценностей.
Недобрый гость отправлен под подписку о невыезде, против него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Гражданин имеет все шансы загоститься в местах не столь отдаленных на срок до шести лет.